利好之下高开低走，这就A股的尿性。之所以如此，跟投资信心不足，投机主导有关。后者之前有过分析，不再啰嗦。



本周大盘先扬后抑，后三个交易日临近3000点回落，仍是正常技术范畴。临近整理数关，通过权重股压制指数延迟突破，一方面意在控制节奏，让市场走慢牛；另一方面投资主导资金想做C浪，通过做空指数先赚一波再收割带血筹码。临近年底了，一些机构开始选择不作为，散户跟风资金一看调整就杀跌，都反映在盘面上。大盘调整，从周线级别来看仍是正常，下周压制到60天线一带整理或直接拉起为合理预期，别指望会大调，所谓的C浪即使运行，也很难破掉2733点。在这种情况下做空，空间很小纯属战略性错误。但没办法，A股市场风格如此，最终仍要看最终多空双方反复争对的结果。

大盘大趋势不会因为一两根阴线轻易改变趋势，虽然今日利好之后即下跌，但由于大盘已经完全多头排列，建仓成本在不断抬高，每次回调都会引来更多场外资金。操作上不必受类似今日这种机构资金主导有意压盘影响，继续关注科技+消费+金融主线机会，适当回避短线热点炒作过度分化补跌就可以了，这是近期反复强调的观点。

大盘处于收敛整理末期，后面继续多头主升不会因为短线这一两根阴线调整整改变，只会延迟并带来更多的机会。对于主线龙头股来说，每次回调都是上车机会。结构性行情特征仍然不变，中长线继续从容持股策略仍是当前赚钱操作要点。至于短线波段回调，多是让投资者过早下车的。主升初期，要坐住了。

在这个节点，如果出台取消印花税类似利好，对于趋势的确立是有直接作用的。股市的上涨是战略意义的，而无论从哪个角度来讲，股市印花税都没有继续存在的理由。另外，新股发行加速似乎有些过早了，等有效突破3288点再加速才是最好时机。

虽然股市指数短线走的不是很强，但市场一点也不缺赚钱机会，牛股很多，选对牛股并且能拿住才是关键。