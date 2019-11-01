在股市里，真正赚钱的人就是坚持长线价值投资策略为主。优质上市公司错杀的机会和买进不卖的真谛，没有几个人能真正理解，因而股市赚钱“七亏二平一赚”成为铁律。



结构性行情就是这样，指数未必很牛但会有很多牛股。不仅如此，市场运行到新主升初期，阶段性交易性赚钱机会就会出现。当前就是这样，处于主升初期的实质，决定大盘实质走势。

相信大盘近三天收阴，坚持大趋势认为是短调随时会收复失地，坚定明确大盘后市主升创新高的观点，会被一些不会炒股或愿意短线频繁进出的人认为是“死多头”。其实，股市就是这样，不从大趋势入手，顺应散户心量涨后看涨跌后看跌，只能成为“韭菜”被反复收割学费。价值投资者的实质决定的，真正赚大钱的就是这些所谓的“死多头”。在主升阶段，坚定捂股到底比满嘴泡沫讲再多更有实战意义。现实就是这样，迎合散户心理的所谓波段追涨杀跌策略，不仅是大多数中小投资者的主策略，也是一些机构投资者的策略，只不过机构投资者手段更多，加上所谓量化和套利罢了。

市场结构性特征更加明确，且这种状态就是一种常态，是市场成熟 的表现。大盘短期消化掉季报和短线获利盘做空动能后，资金入场扫货是今日市场实现本月开门红的主因。从月线级别来看，大盘趋势更加明确，月线两连阳倒T线后，本月大概率再收一中阳。三连阳的话，大盘就可以确立开启新一轮主升大行情了。事实再次证明真理往往掌握在少数人手里的道理。在短调中，能够从大趋势不从众提示，不制造恐慌让你拿不住股，不骑墙来回忽悠的观点，短线看似没有道理，实则才是真正让你受益的。这就是股市，逆向思维同大趋势策略都同样重要，都是赚钱的关键。如果你所谓的波段和短线策略，所谓的不做多头和空头，只做滑头的思维主导的结果，最终不赚钱了，那么，就应该明白，股市赚钱的规律性东西一定不是你自以为是固执坚持那些。