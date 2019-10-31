大盘连阴三阴，“黑三兵”走势似乎很吓人，但在此要提示投资者，一点也不用担心，大盘短调基本到位了，别指望会大跌，近期随时会收复失地。



这两天的调整，其实是良性的。回调的除了短线跟风炒作品种分化外，主要是白马股补跌，后者业绩不支撑且处于明显顶部，主力资金出货坚决这都是必然的。包括白酒等板块，所谓的白马抱团品种多杀多是当前阶段最大的风险。与此同时，大浪淘沙，真正的优质龙头股是不理会指数，独立走势，回调是加仓机会。结构性行情仍在，别总想用老思维普涨赚钱。

因大盘短调是消化获利盘和消化三季报利空，月底消化完毕后，对下个月行情转好是非常有利的。因大盘短线临近60天线和半年，下个月明晟等继续扩容，经济基本面决定还会更多利好预期，投资者大可不必因三根阴线而悲观。

其实大盘十月线是红的，虽然差强人意，但同九月形成 两根倒T小阳线，这是技术打压形成的，通常后面很容易出实体中长阳的。月线级别超级主力高度控盘信号仍在，十一月份市场应比十月更乐观。“双11”要到了，消费板块有望掀阶段热点。