加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：854,817,715
  • 关注人气：127,228
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

能否开门红是明日看点

(2019-10-31 15:07:44)
标签：

微财讯app直播抓牛股

股票

底部

创新成长

抄底

 分类： 实战交流

    大盘连阴三阴，“黑三兵”走势似乎很吓人，但在此要提示投资者，一点也不用担心，大盘短调基本到位了，别指望会大跌，近期随时会收复失地。

    这两天的调整，其实是良性的。回调的除了短线跟风炒作品种分化外，主要是白马股补跌，后者业绩不支撑且处于明显顶部，主力资金出货坚决这都是必然的。包括白酒等板块，所谓的白马抱团品种多杀多是当前阶段最大的风险。与此同时，大浪淘沙，真正的优质龙头股是不理会指数，独立走势，回调是加仓机会。结构性行情仍在，别总想用老思维普涨赚钱。

    因大盘短调是消化获利盘和消化三季报利空，月底消化完毕后，对下个月行情转好是非常有利的。因大盘短线临近60天线和半年，下个月明晟等继续扩容，经济基本面决定还会更多利好预期，投资者大可不必因三根阴线而悲观。

    其实大盘十月线是红的，虽然差强人意，但同九月形成 两根倒T小阳线，这是技术打压形成的，通常后面很容易出实体中长阳的。月线级别超级主力高度控盘信号仍在，十一月份市场应比十月更乐观。“双11”要到了，消费板块有望掀阶段热点。

    明日一大看点就是首日能否开门红，综合来看，开门红的概率较大，但破掉60天线，就是挖坑，年线附近再拉起也是一种选择，但后者概率较小。无论指数收阴收阳，均不要改变科技+消费电子的主线策略。只关注龙头品种，对于跟风炒作的个股，一概不碰。

     

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇短调随时结束龙头强者恒强
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有