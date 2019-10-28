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新轮行情赚大钱操作要点

(2019-10-28 15:04:53)
标签：

微财讯app直播抓牛股

股票

底部

创新成长

抄底

 分类： 实战交流

    在股市里博弈，没有一定的耐心、专业的能力和充分技术准备，想要持续赚钱是很难的。很多投资者能赚一时的快钱，尤其是新入市的投资者，初期往往“手很顺”，但时间一长就不行了。之所以如此，是因为随时市场的成熟，真正的赚钱规则越来越由价值投资主导，过度投机很难生存。

    受益高层高瞻远瞩推动区块链行业利好刺激，今日这一板块全面涨停。不仅如此，整个科技板块整体发力，再加上券商板块转空为多，大盘高开高走收出中阳。今日阳线收出后，以中小创为代表的科技主线牛市形态进一步确立，之前给大家反复强调的三大主线同当前市场主流热点吻合。大盘后市只要放量突破3000点，就是转型创新科技牛市全面新轮行情全面启动的信号。

    同史上很多大牛市一样，很多投资者易犯只赚指数不赚钱的毛病。这一轮行情也会如此，当行情全面启动后，投资者要想大牛市中赚更丰厚的收益，应做好以下几点：  

    一是一定要以中长线策略为主，在牛市没有比捂股更赚钱的了。道理似乎都明白，但能做到的人很少。大多数人往往做一段时间就忍不住重归频繁换股的策略了，美其名日“波段”，实则追涨杀跌，最后捡了芝麻丢了西瓜。

    二是一定要选主线个股。仍然强调科技+消费电子+券商组合。如果投资者没有时段区块链板块，可重点狙击物联网尤其是感知层板块机会，未来应用场景最受益的非这一层次莫属。还有券商和消费电子仍处于启动初期的个股，也可适当关注。选对主线的，就要从容持有就可以了。

    三是要做股东的角度参与市场，这样才可能真正分享高成长优质上市公司给你未来带来的丰厚回报。只有以这种心态来做投资，才能做到选对行业长期持股。

    四是调整好态，不要受短期一些非理性观点影响。

    五是上涨后分清洗盘和出货。以区块链为例，普涨之后会有分化，只有真正的龙头才会涨个不停。而那些蹭概念的，冲一波后会一地鸡毛。因此，后市短调时要注意鉴别个股质地，重点从上市公司基本面来分析。区块链目前真正的意义是信用建设和物联方面，其在金融科技、物联网和安防相关上市公司才是关注重点。

    总之，要想在新轮行情获取良好收益，中长线价值投资捂股和保持淡定心态一个不能少。回避传统强周期板块和前期涨幅过大白马补跌股、垃圾股、短线恶炒分化股，咬定科技牛主线不放松，这样，大牛市赚大钱真的不难。

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