周五大盘低开下探，在2920点获支撑后持续上攻，金融板块和科技主线资金持续流入，带动大盘稳步上收，最终大盘温和放量，收出带下影线中阳，一举收复5天和20天线。
大盘今日能够收阳，释放短调结束行情展开新一轮上涨的信号，是主升初期短调后转强的必然结果。大盘下周将有望再现连阳上扬格局，金融主导搭台，科技主线+消费电子板块有望全面开花。
综合来看，大盘已经具备运行中长期慢牛行情的全部条件：
一是技术面准备充分。
二是新主线确立且切换成功，行情具备持续性。
三是经济转型成功，新经济为代表的上市公司业绩整体转好，大盘整体估值较低，支撑股市长期走好。
四是利空出尽。
五是金融改革开放力度加大。
六是战略定位，政策中长期利好支持。
七是不以房地产行为做为经济增长手段，股市资金池地位进一步明确，未来资金持续流入可期。
八是A股出清后整体质地良好，价值投资越来越占主导地位，下一轮行情有望首现牛长熊短格局。
九是大盘处于主升大周期，走牛属于技术必然。
支撑股市长期走牛的条件太多了。短线利空只要延迟市场主升步伐，但不会改变趋势。坚持大趋势操作，是真正的价值投资思维，这同“死多头''是两个概念。两市之中，真正的主线股翻几倍的很多，真正能够坚持中长线策略拿到最后的人，是少之又少。必然以中长期策略坚持价值投资主导，才能在未来的股市中真正获益。整天波段，最终的结果其本就是扯淡。这一点，无论是散户还是机构，铁的事实不断验证了这一点。
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