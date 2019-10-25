周五大盘低开下探，在2920点获支撑后持续上攻，金融板块和科技主线资金持续流入，带动大盘稳步上收，最终大盘温和放量，收出带下影线中阳，一举收复5天和20天线。



大盘今日能够收阳，释放短调结束行情展开新一轮上涨的信号，是主升初期短调后转强的必然结果。大盘下周将有望再现连阳上扬格局，金融主导搭台，科技主线+消费电子板块有望全面开花。

综合来看，大盘已经具备运行中长期慢牛行情的全部条件：

一是技术面准备充分。

二是新主线确立且切换成功，行情具备持续性。

三是经济转型成功，新经济为代表的上市公司业绩整体转好，大盘整体估值较低，支撑股市长期走好。

四是利空出尽。

五是金融改革开放力度加大。

六是战略定位，政策中长期利好支持。

七是不以房地产行为做为经济增长手段，股市资金池地位进一步明确，未来资金持续流入可期。

八是A股出清后整体质地良好，价值投资越来越占主导地位，下一轮行情有望首现牛长熊短格局。

九是大盘处于主升大周期，走牛属于技术必然。