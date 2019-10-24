对于近期市场走势，本博观点很明确，认为是短线性质，属于主升初期范畴，大盘正处于逐步转强节点，目前仍维持这个股点。



今日涨停家数30只左右，跌停家数增加达12只。虽然涨停家数减少，但市场出现难得的良性切换信号，那就是主力资金开始加速从白酒等补跌品种出货，这意味着主力资金开始从机构抱团的防御品种向新主线切换条件具备。对于白酒板块，相信一直看本博的朋友很清楚，从一个月之前就提出回避这一板块，并且在近期博文中提示这一板块出现阶段清仓的信号，实际走势明确了，这一板块的资金正有序撤出，回避和换股的策略是成功的。与此同时，不受短线波动影响坚定提示的科技+消费电子新主线，仍然看好，短线越是强洗，新主线机会越多。投资者只要不追涨短线炒作过猛分化股，远离白酒等补跌股，不碰传统强周期股和垃圾股，近期短调不但不会影响反而可能赚钱。

主力资金开始良性切换，这是市场真的要走牛的信号。A股史上任何一轮熊市，都是以白酒、医药板块走牛为标志；每一轮牛市的产生，都是这两大板块整体走弱长期整理为标志。之所以如此，道理很简单：市场走势一定是进攻性品种主导行情，而价值投资品种反而趋势价值不如进攻性品种。

等主线热点切换到位，新主线就有望整体走强了。目前当务之急是要坚定启动新主线，这样牛市就可以正式启动了。中国股市走势，对于今年GDP数据，对于经济转型升级，对于提升战略优势和金融改革开放都是具体很强的现实意义的。可以这样讲，中国目前就差股市这一块有些差强人意了。