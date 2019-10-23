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不必担心大盘重要捂对个股

(2019-10-23 15:48:15)
标签：

微财讯app直播抓牛股

股票

创新成长

抄底

 分类： 实战交流

    周三大盘小幅低开回落为主，临近尾盘有快速上收过程，大盘最终收出小阴线，未破昨天低点，属支撑再确认性质。

    大盘虽然收阴，但投资者现在已不必过于担心指数，大盘整体开始逐步转强无疑。至于在正式放量转强前，因做空资金多打压一天，并不影响结构机会的产生。从盘中可以明显看出，两市仍有40家涨停，跌停仅两家，涨跌停比20：1，市场似弱实际上跌无可跌。大盘转强快速修复失地仍是合理预期，对于转强前小阴线，其实是捕捉机会的好时点。

    明日涨停家数应会明显增多，近期仍以回避白酒股补跌、短线炒作过猛短线分化、垃圾股基础上，继续坚持科技+消费电子组合不变。传统行业的强周期品种，继续远离，一定要以经济转型升政策受益主线长期策略为主，才能在这轮行情中获得最好收益。

    不用怀疑，大盘快速收复失地创新高一个都不会少。

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