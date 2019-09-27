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调整在先应考虑持股过节

(2019-09-27 15:15:27)
标签：

微财讯app直播抓牛股

股票

底部

创新成长

抄底

 分类： 实战交流

     九月行情还有一个交易日就结束了。无论下周一大盘怎么运行，九月收红应无问。虽然节前大盘连续回落，但综合各方面因素来看，连续反弹后获利盘兑现和自身技术因素是主因，这种回调仍属上升大趋势之内，短线现波段机会，中长线持股策略不可因此轻易改变。

    大盘5、10和20月线开始聚拢，且收盘在5月线之上，十月份大概率收复本月高点，后一直涨到年底并有望实现跨年度。从今日盘口来看，市场在临近收官之际，科技为代表的成长主线止跌转强，为节后行情指明方向。科技牛很可能从十月开始正式脱离以3000点为上沿的区间整理，步入新主升可期。投资者易因类似近种这种回调盲目改变大方向判断，不能一直以大趋势为依据操作，过于短见从而因短线过度投机而迭去赚大钱的机会。对于这些投资者来说，应该静下心来复复盘，看看有多少只个股都翻了N倍了，它们是科技龙头和消费升级龙头。

    这些牛股都是捂出来的，而不是波段出来的。节前两市现较明显分化，在释放短线风险同时，大量的科技创新成长主线仍处于底部区间的板块，资金开始加速切入，这符合昨天给大家分析，调整是主力资金获利盘出货后调仓的所致。因此，以科技成为为代表的新主线补涨潜伏大的板块，应考虑持股过节。今年国庆节持股风险不大，相反空仓风险则更大一些。

    下周一大盘红盘迎国庆可能性较大，收在3070点较难，收复2970点构筑分型结构是理想预期。收星也可，具体服从实盘。节后大盘最多再踩两天，之后反转上攻可期。如节日期间无利空，有望直接展开上扬。

    大盘跌无可跌，静待转强，均线聚拢后又到了谈向上凤尾开花的时候了！

    

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