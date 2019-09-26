周四大盘高开诱多后一路杀跌至收盘，前期炒作过高的板块杀跌最为明显，获利盘临近节日选择落袋为安。两市百股跌停，涨停仅二十来只，全天单边下挫。



对于下跌原因，有分析认为是国有股划转社保引发。其实这就不应该是主因，因为国有股划转社保不等于减持，这最多是诱因。从盘口来看，有很多龙头股破位下跌，应该是属于炒作过高品种主力获利开始移仓换股的结果。节前高位兑现，节后再加仓新主线，应该是机构资金的真实意图所在，因为目前无大跌的理由，市场整体仍处于底部，回调纯属市场自身调节。

涨幅高的诱多补跌品种一直是风险最大所在，投资者只要不去盲目追高那些所谓抱团的“核心资产”，不去高位接盘就没有问题。相反，仍处于底部的科技成长主线，不但不去杀跌反而要等待更好的介入机会。市场看似跌停个股很多，但这些下跌品种都是该跌的，且该卖的今天都卖差不多了。因大盘已经杀到临近60天线附近 ，下方还有年线，短线风险释放后机会将开始显现。

最后一个交易日在回避上述诱多高位补跌股的前提下，可以寻找盘中新启动个股尤其是底部第一根涨停阳线，在最后一天敢于放量大涨，一定是主力资金从高位个股拉高出货后新切入的品种，这些品种节后成为新主线概率较大，这是交易性机会。没有把握的就不要操作了，最后一天没必要看得太重。