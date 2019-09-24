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红九月为十月行情打下坚实基础

(2019-09-24 15:07:14)
标签：

微财讯app直播抓牛股

股票

底部

抄底

 分类： 实战交流

    周二大盘高开下探后持续上攻，盘中上摸3000点一带后主动回撤，尾盘温和上收，最终收出十字小阳线。两市近50家个股涨停，跌停仅四家，涨停个股较昨天开始明显增多，市场止跌企稳转强信号显现。大盘今日收阳，明确了昨天阴线的骗线性质。上午还有一波骗线动作，属预期之内，之后的冲高回落再上收，是技术性的拱型洗盘动作，明日大盘仍有反弹要求。

    大盘九月红已成定局。最后几个交易日就看能收盘在什么点位区间了：如收在3023点附近，是构筑底分型，节后重归升势启新主升；收在3070点附近，节前就是新主升的起点。大盘5、10和20天线又将聚拢，短中期筹码明显集中，一旦大盘突破3070点，突破3288点前高就会成为必然。

    九月份大盘能收红，是技术必然。从基本面来看，九月行情反复波动，充分消化掉国内外各种利空，无论从技术面还是基本面来看，都为金秋十月的行情发动打下了坚实的基础。

    对于5G、物联网等科技为代表的新主升板块，其行情会延续到节后乃至跨年度，对于主线品种不必考虑节日因素，总体持股过节即可。综合目前各方面信处来看，大盘节后直接逼空的概率越来越大，因此，节前不可过度看空过早出局是当前操作要点。

    大多数投资者整天关注指数波动，愿意进行所谓波段和短线追涨杀跌，静下心回头看看，有多少牛股已经翻了N多倍了？这些翻倍甚至几倍的牛股，无一不是耐心捂出来的，这就是股市赚钱的从简大道：选定主线价值投资中长期持有。这个道理，不要总是等牛市结束才明白过来。

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