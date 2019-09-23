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别因主力骗线动作过早出局

(2019-09-23 15:14:42)
标签：

创新成长

微财讯app直播抓牛股

股票

底部

抄底

 分类： 实战交流

    在股市赚钱，如果没有一定的实战经验，应难以应对各种陷阱，赚钱自然很难。

    从上周末始，大盘在3000点一带整理，其最主线目的绝不是调整的开始，而是消化短线获利盘和修复技术背离性质，是短线整理不影响 中期向上趋势的。不仅如此，大盘今日大幅低开下探，后窄幅整理尾盘上收，收一带下影线缩量阴线，这根阴线是标准的骗线性质，是主力机构为投资者设下的又一陷阱。

    之所以如此定性，理由如下：

    一是目前基本面和政策面决定大盘不具备调整的条件，反而利好积聚没有真正体现出来。

    二是大盘下跌缩量，看似破位实则可控，关键支撑位都没破掉，只是完成了前期缺口的回补。如果是出货，类似今天这种阴线是一定会明显放量的。

    三是压制指数的主要是权重白马为主，两市涨停家数40家左右，跌停四家，涨停比仍是10比1，主线品种不理会指数波动，依然呈现结构性的强者恒强特征。

    四是国庆临近，真正的大主力资金，无论是投资水平、政治素养还是技术水平都不会选择在这个时候出货，反而会利用投资者浮躁心理吸纳更多筹码。

    五是港股六连阴诱敌深入，随后有焖攻索罗斯等国际投机做空力量的要求，A股也同样如此。

    六是大盘下方有多重强支撑，技术上不支撑持续杀跌，但大盘却收阴看空破位实则骗线无疑。

    综上分析，大盘今日回调是骗线。骗线之后，通常都会有持续反转过程，因此，国庆节前连阳上攻因骗线概率大大增加了。别因骗线而轻易出局，一轮大行情做到最后不容易，整天怕东怕西，为一些短线波动疲于奔命，本身就不是成熟的投资行为。

    国庆节前大盘最理想是收盘在3070点一带。

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