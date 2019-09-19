对于周二阴线，把其定性为震仓，大盘实际走势明确这个判断。很多人都在这个时候转向看空，甚至选择了盲目清仓。这种策略，如果是短线波段还算可以，但对于中长线价值投资策略角度来讲，是完全错误的。因为这种震仓，其主要目标就是清洗投机盘和短线获利盘，是上涨中继性质为了更好上扬。



今日大盘高开下探后稳步上扬，虽然盘中有资金在2991点一带反复压制盘口，但最终大盘成功突破区间压制持续拉升收盘，表现出难得的强势。通常来讲，大盘主升阶段的震仓并经过必要反弹修复之后，易现连续逼空过程的。这个逼空过程之所以会出现，主要是通过震仓后做多力量开始形成合力。除此之外，技术上很多个股都要开始运行大三浪甚至是三浪三主升了，这些真正的长线牛股全面走强，逼空也就在所难免了。

明天是期指交割日，周二阴线的形成跟主力合约移仓有一定关系。明天交割效应消化掉后，如无回调大盘直接逼空概率大增。选择整理，也不会影响下周步入强势的新主升。从盘口可以看出，创业板表现最强，一阳收复两根均线，老鸭头形成构筑基本成功，有望强者恒强。主板券商板块也结束调整转强，跟涨也没问题。创业板之所以走得更强，是因为科技成功是市场真正主线之故。之前反复强调和分析的结论，得到了市场的一一验证。