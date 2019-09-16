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大盘突破3288点指日可待

(2019-09-16 15:10:16)
标签：

抄底

创新成长

微财讯app直播抓牛股

股票

底部

 分类： 实战交流

    周一大盘高开后强势整理为主。从盘口来看，两涨停家数近50只，仅一只个股涨停，市场赚钱效应仍然明显。

    大盘之所以强势整理，一方面是仍处于主浪攀升阶段所决定的，另一方面是自身技术修复短线上涨背离的要求。大盘在半年线一带反复整理，主要是消化上方抛盘压力，意在更好上行而不是要调整。大盘在这一带整理时间越长，未来向上突破就会越坚定。从周线角度来看，大盘完全修复周线概率不大，当前市场环境也不具备有大的下踩空间，相反蓄势后向3050-3070点一带切入条件已经具备。大盘进攻到这一区间后，也就到了短线压力区，现在的蓄势将减轻未来向上突破的压力，是非常理想的走势。

    大盘再创2733点本轮主升新高，区间充分换手后，很可能会步入阶段加速过程，大盘收复3288创年内新高已经指日可待了。等来一轮主浪攀升不容易，一定不要把行情做的太小了。一般在下跌阶段空仓为主，短线可做超跌反弹，区间整理可波段，而主升阶段的策略一定是捂股最赚钱，波段反而易踏空或不断提高建仓成本。在这个阶段强调波段操作的，不会是成熟的老手或高手。

    只要手中个股属于新轮行情主线范畴，强力上攻更好，但如暂时没怎么动，一定要保持耐心，不要轻易换股，主升阶段频繁换股是大忌。

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