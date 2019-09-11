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白酒回调利于资金向新主线切换

(2019-09-11 14:48:03)
标签：

创新成长

抄底

微财讯app直播抓牛股

底部

股票

 分类： 实战交流

　　同港股和日经指数等亚洲股市长阳相比，Ａ股今日收阴会令Ａ股投资者感到不爽。Ａ股之所以为高开后回落整理没有走强，主要原因是两方面的：

　　一是自身技术因素：创新高后回洗整理是技术必然要求。

　　二是白酒板块杀跌拖累。白酒板块之所以调整，其主要原因就是之前给大家分析诱多，现在出现断头铡刀，也是技术必然；次要原因是消息面有传言茅台要降价。对于这个传言，无论是不是真的，大概率是先知先觉的资金在白酒派发完好为做空而发布，意在后市在更低的价位再捡便宜。对于茅台等白酒股来说，即使是产品不降价，业绩天花板也开始出现了，调整是必然的，这正是之前多次提示大家这一板块风险的原因所在。

　　白酒板块回调对于目前股市是来说，绝对是大好事。尤其是茅台，万亿的市值，下跌10%就可以释放千亿的资　金，这些资金出来后不会空仓等待，一定会及时切入到新主线中，因此，白酒下跌是有利于资金在主线板块形成做多合力。新主线仍是科技为代表的创新成长+券商为代表的金融+物联网为代表的消费电子。

　　至于跟风杀跌的投机资金出逃，没有什么方向性判断价值，这些资金会被反复清洗，建仓成本将越来越高。当然，正因为是投机，其操作思路自然是追涨杀跌，后市大盘转强后这些资金就会成为抬轿力量。

　　港股和日经的走势属于正常形态，Ａ股同外围的背离会及进修正。由于白酒板块是很多大机会的“核心资产”，虽然是断头阴但短线下跌空间也不会太大，也不会连续大跌，但高位温水煮青蛙式回调时间会较长，一旦高位被套短期短期难以解套，且会错过本轮的大主升，这正是当前投资者要注意的最大风险所在。

　　看空白酒看多成长新主线，服从大趋势，这种策略是应对当前行情的合理选择：白酒不会象一泡尿一样浇灭市场做多火燃，反而会让大盘变得更强。

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