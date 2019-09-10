对于猪年行情预期，相信一直看本博的朋友都知道：市场整体运行符合去年年底预期的路线图。

其中第一波从2440点上涨到3200点一带快速实现，后预期回踩至2600-2800一带，极限回踩区间2600点过程较为复杂，但从四月中旬回踩五月中旬结束下调步入整理，最终大盘在外围利空影响下回调至2733点，大体在预期之内但比预期更高区间启动。自2733点步入新主升以来，总体趋势完好，但投资者分歧较为明显，大多数人悲观或处于观望整理不看好行情，尤其是8月末的平台整理更是如此。后市场走出了本博预期的向上突破，上周正是预期的强力主升，一举突破半年线后，今日如期洗盘，整体走势符合持续攀升形态。



大盘运行到现在，该完成的任务都基本完成，该运行的浪型均走出来，只剩下主升能否年内创新年高并实现跨年度了。综合来看，大盘目前无论是基本面、政策面和技术面均支撑年内创新高，尤其是今日如期及时洗盘后，创年内新高很可能不用到年末，有望提前实现。真的如此，当前投资者防踏空仍是第一要务。

等来一轮大行情不容易，对于投资者来说，当行情处于主升大周期阶段时，操作目标一定不能是赚个10%左右就跑这种短线投资策略主导，要同熊市策略有本质区别，那就是应定位为最起码要翻倍才为合理，这是近期反复强调的观点，否则就太可惜难得的大主升了。

继续坚持创新成长+券商+消费电子主线策略不动揺，后静待大盘再创年内新高就可以了，在股市赚钱有时真的很简单，如果在单边行情搞复杂了，反而不赚钱。

谁也别不服，大趋势如此，事实也是如此，真的安此策略做到现在，翻倍个股比比皆是。股市专治各种有服，坚持价值投资者大周期中长线操作的成熟投资者，才能成为最后的大赢家！

附：去年年底预期图。



