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下周大盘将向新目标进攻…
半年线整固后将迭创新高…
冉冉攀升形态交易机会频现…
收复3000点迎国庆几成定局…
开门红预示九月行情红彤彤…
本周大盘走出了预期的强主升，且比想象的更强：大盘昨天高开一举突破半年线释放逼空信号。昨天给大家分析过，大盘突破半年线后，会有整固要求，今日大盘全天横盘整理，正是这个过程。技术上周一大盘继续整理或直接创新高都是正常走势。
不要对趋势明确的行情产生怀疑。当趋势明确之时，投资者要想赚钱就得顺应大趋势，而不是想当然一会多一会空，捂住股才会最赚钱。
技术上大盘最迟下周三还有创新高继续上攻要求，且新进攻目标已经确定，那就是整固后将向3050-3070点一带进攻。国庆节前站在这个区间之上，大盘有望再进行阶段整理后将现年内前高3288点进攻了。
趋势一旦确立，每次回调都是加仓机会。
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