本周大盘走出了预期的强主升，且比想象的更强：大盘昨天高开一举突破半年线释放逼空信号。昨天给大家分析过，大盘突破半年线后，会有整固要求，今日大盘全天横盘整理，正是这个过程。技术上周一大盘继续整理或直接创新高都是正常走势。

不要对趋势明确的行情产生怀疑。当趋势明确之时，投资者要想赚钱就得顺应大趋势，而不是想当然一会多一会空，捂住股才会最赚钱。

技术上大盘最迟下周三还有创新高继续上攻要求，且新进攻目标已经确定，那就是整固后将向3050-3070点一带进攻。国庆节前站在这个区间之上，大盘有望再进行阶段整理后将现年内前高3288点进攻了。