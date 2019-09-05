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半年线整固后将迭创新高…
冉冉攀升形态交易机会频现…
收复3000点迎国庆几成定局…
开门红预示九月行情红彤彤…
下周有望开启年内最强主升…
周四大盘高开后持续上扬，突破3000点后回落，尾盘企稳整理，全天成交明显放量，当日向上跳空缺口未补，最终收出带上影响线阳线。
今日向上跳空缺口应属突破性质，突破半年线后进行技术回踩整理，仍是上车机会。对于已经成功布局科技创新成长+券商+消费电子组合的投资者，只要个股趋势没变继续持有就可以了。对于踏空的投资者来说，后几天的回踩修复背离过程，是低吸机会。大盘在半年线一带整固后，技术上将开始步入加速拉升阶段，迭创新高为常态走势。
后三交易日关注今日向上跳空缺口能否完成回补就可以了，如三天不补，会再度逼空。大盘放量收复了半年线，年底前创年内新高几成定局，跨年度行情也几成定局。
大盘下一主攻目标区间在3050-3070一带。
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