周四大盘高开后持续上扬，突破3000点后回落，尾盘企稳整理，全天成交明显放量，当日向上跳空缺口未补，最终收出带上影响线阳线。



今日向上跳空缺口应属突破性质，突破半年线后进行技术回踩整理，仍是上车机会。对于已经成功布局科技创新成长+券商+消费电子组合的投资者，只要个股趋势没变继续持有就可以了。对于踏空的投资者来说，后几天的回踩修复背离过程，是低吸机会。大盘在半年线一带整固后，技术上将开始步入加速拉升阶段，迭创新高为常态走势。

后三交易日关注今日向上跳空缺口能否完成回补就可以了，如三天不补，会再度逼空。大盘放量收复了半年线，年底前创年内新高几成定局，跨年度行情也几成定局。