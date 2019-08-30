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下周有望开启年内最强主升

(2019-08-30 15:15:58)
标签：

创新成长

底部

股票

时评

抄底

 分类： 实战交流

    今年A股走势，如果说第一波从2440点一直拉升到3288点超出大多数人想象，之后的回踩完成后整理至今令投资者看清方向的话，那么，本年度的第二轮主浪拉升将更会超出大多数人想象。

    这个时点有望在下周出现。之所以如此，主因一是影响市场运行的外部因素消化殆尽，大盘已有足够的韧性不惧利空；二是半年报结束，排雷结束；三是市场整理充分，近期在2900点一带蓄势充分，已经积聚充足的向上做多动能。尤其是今日，大盘高开轻松突破60天线，后持续回落，一举补掉日内和周内跳空缺口，消除了技术隐忧，有利于市场再度转强。这种以退为进的策略，可以彻底清洗掉短线投机浮筹，减轻后市上行压力，是起跳前下蹲性质。

    大盘虽未走出更强的理想走势，但更有利于下周行情再度转强。技术上大盘2850-2870点一带是强支撑区，有利空影响的话，下周大盘也有望在2850点之上启动；如有利好，直接高开强攻。大盘技术上处于阶段小二浪整理末期，小三浪启动后，技术上不会比第一浪上涨周期短，也就是说大盘会一直涨到年底。

     必须指出的是，A股很多投资者仍很不成熟，愿线短线投机追涨杀跌引发市场震荡，却不能喵准大目标坚定做到底，相比之下A股走势弱于其它市场属于正常。当前市场，过度做空的结果踏空新主线风险很大。

    勿因短调轻易改变判断，市场一旦转强：大盘拿下3000点指日可待！


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