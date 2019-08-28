近期盘口有个特点，那就是中小创明显强于主板指数。之所以如此，已经给投资者分析过了，是因为本轮行情以科技板块为代表的创新成长主线主导特征明显。主板由于资金过度抱团儿所谓的“核心资产”，涨幅过大接盘资金越来越少，一有利空就杀跌过度，因而相对偏弱。过度抱团的结果往往是，一旦支撑股价上涨的逻辑不存在，多少多就成为必然，这是当前投资者最要注意的风险。一定不要盲目追高这些处于最后诱多阶段的个股，以免高位站岗。从盘口来看，这些品种很多处于诱多末期，随时会放量杀跌。

而科技为代表的成长主线，无论是外资还是国内先知觉的资金，坚定持续流入信号明显。这些新主线股后市将会强者恒强，而且一旦抱团资金开始加速调仓向新主线切换，会现阶段逼空过程。从大周期的技术形态来看，创业板指数浪型非常清晰，一旦行情步入中段加速，有望在年底前率先突破前期1792一浪高点。

从实战角度来讲，得跟上新主线坚定持股让个股不断创新高，是简单而最有效的赚钱策略。逢调即吸新主线，自高就出诱多股，学会抄底，不要抬轿。从今日盘口可以看出，不仅科技主线，农业、军工以及很多热点都激活了，两市近70家个股涨停，跌停不到5家，只要跟上主线，赚钱不难。

还有两个交易日业绩雷就排完了，九月正处于主升最强的阶段，红九月迎国庆可期。