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新主线品种现牛回头机会

(2019-08-26 14:58:11)
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抄底

创新成长

底部

股票

时评

 分类： 实战交流

    上涨趋势一旦形成，每次回调都是机会，这个道理投资者都明白，但一到实战，往往追涨杀跌做反了。之所以如此，是没侧重大趋势，不是价值投资策略主导的结果。

    大盘上周稳步攀升趋势很不错，今日受贸易战利空影响大幅低开，后高走回落整理，尾盘有温和放量上收过程，两市有近50只个股涨停，跌停不到5家，利空之下还有如此明显的赚钱效应，是市场处于牛市初期的结果。

    不谦虚的讲，看创业板走势同本博去年年底预期运行路线图高度吻合。从形态来看，目前创业板处于明显的三浪初期的稳步攀升阶段，今日回踩属于牛回头性质。创业板之所以同上证走势有背离，主要是主导创业板的是创科创新成长新主线，而上证相对失真且资金过度抱团涨幅过高的白马板块的结果。近期给大家说过，在主升初期每一根阴线都是在送钱，投资者不必受指数波动影响，哪怕是贸易战影响，当前大盘也会表现足够的韧性，其处于底部和主升初期所决定的结果。

    不要去追高之前涨幅过高处于诱多派发的品种，并敢于逢低吸纳新主线股，会捂股看得远一点，学会利用牛回头机会加仓降成本，后等市场转强就可以了，这就是当前轻松而又正确的选择。大盘向下没有大的空间，万事俱备只欠放量向上突破。

    有钱难买牛回头，因为牛回头通常离强力放量突破的走势就不远了。就是这样，关键节点理性坚定不从众。

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