趋势确立后回踩是加仓机会 (2019-08-20 14:56:35)

周二大盘总体整理为主，通常反复确认30天线，消化短线获利盘，修复短线上涨过急产生的背离，这都是正常走势，属上涨中继蓄势性质。技术上明天再确认支撑有效，就可以继续上行；确认支撑无效，多整理两天，中期向上趋势不变。



很显然，大盘昨于明确的二浪回调末期和三浪主升初期的临界阶段，在这个阶段短线会因消息面影响反复，但大趋势演变总体不会错的。趋势确立后，投资者应从之前价值投资角度入手转强趋势投机主导为主，侧重技术分析，顺应趋势耐心捂股。对于优质品种，手中仍在资金有布局要求的投资者，应利用好技个回踩修复低吸机会。主升趋势一旦确立，每次回踩都是加仓机会。

目前来看，科技+券商+消费电子仍是最佳组合，但随着指数转强，机会不限于此将越来越多。但一定不要碰前期涨幅过高的老热点诱多股，这些品种里面的资金任何拉升都是为了更好派发，这同仍处于底部刚启动的新主线品种每次回调都是为了更好加仓正好相反，实战中别搞反了。

大盘确认30天线支撑有效后，就会向2900-3000点一带切入，之后是直接反转还是再运行一波回调整理，到时再说即可。当前持主线股等攀升仍是合理选择。

特别提示：盘中直播，直播，直播，重要的事说三遍，尽在我的微信公众号：gsfy68,每天都有牛股分享，欢迎一起讨论。直播地址在博客右上方。上周连续提示抄底的300068抄底成功！



