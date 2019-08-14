利好之下，大盘再次高开低走，很多投资者不理解，利好之下，外盘强力上攻，Ａ股总是跟跌不跌涨，为何如此？



这是由Ａ股自身结构特点和所处的市场状况所决定的，以今日走势为例，系以下原因所致：

一是投资者信心不足，持股不坚定，一有利好就选择出逃。

二是跟Ａ股投机主导有关，并因此形成思维定式。

三是跟做空力量主导有关，做空的权重蓝筹打压指数。这一点之前说过多次不再啰嗦。

四是利好来得太突然，且Ａ股是高开后直接反应利好，后在持续抛盘打压下低走。

五是市场处于挖坑末期，市场虽在基本完成热点切换但新主线形成合力还需要一个过程。

六是机构再次拉升白酒等板块诱多，投资者相对谨慎跟风不足的结果。现在还拉白酒，纯属是投机行为。当前机构最应该做的是集中力量向创新成长主线切换，而不是继续抱团白马积累新的风险。

七是跟大盘处于技术周期有关。小Ｃ4后面通常还有小Ｃ5杀跌，资金观望的结果。

八是跟回补技术向上跳空缺口有关。

大盘高开低走，会影响投资者情绪。而当前最要做的，恰恰是不理会指数大胆寻找新主线机会。操作上两手都硬：对于诱多拉升的白马股要坚定派发，对于新主线品种则要坚定逢调吸纳后耐心持有不因指数波动而频繁进出。

勿因高开低走而着急，再调也是最后一跌：在黄金坑底要学会淡定从容的抄底，这才是真正的价值投资。