A股自身主导的挖坑，让不靠谱帮助实现了，这就是当前A股调整的实质。



目前大盘所处的位置，从投资角度来看讲，是难得的底部加仓区间。对于投机来说，则是过度做空的末期杀跌。经过连续回调，大盘离极限区间2600点很近了，随时会结束做空完成二次探底反弹甚至是反转。大盘自3288以来，已经出现了三个向下跳空缺口，今日缺口应属衰竭性质。从时间周期来看，大盘有望本月中旬之前完成最终二次低点确认。

当前是中长线机会远大于短线风险阶段。即使是做空标的，也到了下跌末期，601066今日盘中走强释放重要信号，明确做空行将结束。对于投资者来说，在本月中旬之前坚决捕捉机会，绝不能受最后底部指数的回调杀跌。做短防有资金的继续向创新主线切换；已经介入的，要开始卧倒休息，等待行情启动就可以了。从今日盘口来看，权重蓝筹白马现阶段企稳信号，有助于大盘筑底。券商板块有资金开始回补，再有三两交易日转强可期。

大盘整体已经处于坑底了，2682点附近是关键点位区间，后几个交易日关注其支撑力度。如切入临近这一区间，要敢于重仓抄底。

实际上，美扬言加税，属于利空出尽，不过如此；蓝筹白马补跌是最后做空动能释放，是调整末期；市场风格切换基本完成，短线投机杀跌也杀不动了。年线之下，到了该全力吸货的时候了。