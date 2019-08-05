加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：853,594,760
  • 关注人气：127,260
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

年线附近要敢低吸新主线股

(2019-08-05 15:13:17)
标签：

创新成长

底部

抄底

 分类： 实战交流

    大盘今日低开反抽后持续下探，利用外围利空继续挖坑无疑。

    这种盘口，如果投资者不能从中长期角度看待市场，会被市场杀跌吓着。其实，现在的盘口正是白马补跌加速赶底的阶段，是风险最后释放阶段。在这个阶段，投资者只需回补砸盘的权重蓝筹白马股，短线投机炒作补跌股和垃圾股，与此同时关注新主线成长股中长线布局机会就可以从容淡定应对。这个时候要不从众要敢于低吸有望成为未来新主线标的，不要被指数吓着。

    大盘离年线很近，机会于大于风险。从时间周期来看，大盘应该在四个交易日内探明坑底，有政策利则好提前见底。底部的极限区在2600-2800点一带不 变，近期强支撑区在2807点附近。指数离年线越近越要敢于捕捉机会，而不是跟着杀跌。做空标的中信建投离15已经很近了，明确大盘向下空间也很有限。

    大盘近期走势，同2013年六月那一波是同样的，都是投机力量主导的过度杀跌挖坑过程，期之后演变是可以参考的。当年是钱慌导致，现在是不靠谱制造的“黑天鹅”，其性质都二次探底的三浪确认C浪性质。但同样的是挖坑，此次确定性更高，之后的反弹也将比当年更早出现，反弹甚至反转的概率更大。

    看得远一点，才能更好应对短期波动。关键节点，向来坚定。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇外围利空砸出A股黄金坑
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有