大盘今日低开反抽后持续下探，利用外围利空继续挖坑无疑。



这种盘口，如果投资者不能从中长期角度看待市场，会被市场杀跌吓着。其实，现在的盘口正是白马补跌加速赶底的阶段，是风险最后释放阶段。在这个阶段，投资者只需回补砸盘的权重蓝筹白马股，短线投机炒作补跌股和垃圾股，与此同时关注新主线成长股中长线布局机会就可以从容淡定应对。这个时候要不从众要敢于低吸有望成为未来新主线标的，不要被指数吓着。

大盘离年线很近，机会于大于风险。从时间周期来看，大盘应该在四个交易日内探明坑底，有政策利则好提前见底。底部的极限区在2600-2800点一带不 变，近期强支撑区在2807点附近。指数离年线越近越要敢于捕捉机会，而不是跟着杀跌。做空标的中信建投离15已经很近了，明确大盘向下空间也很有限。

大盘近期走势，同2013年六月那一波是同样的，都是投机力量主导的过度杀跌挖坑过程，期之后演变是可以参考的。当年是钱慌导致，现在是不靠谱制造的“黑天鹅”，其性质都二次探底的三浪确认C浪性质。但同样的是挖坑，此次确定性更高，之后的反弹也将比当年更早出现，反弹甚至反转的概率更大。