跟不靠谱的人打交道是很累的。不讲信用出尔反尔带来不确定性，对于股市来说，不确定性易带来短线风险和机会。突发性的信息，属于系统性的，其带来的风险是无法回避的，产生的机会也同样是难得的。

不靠谱的讲话，不但让美股暴跌，也让A股受伤。但同样是下跌，对于处于头部的美股来说那是惊雷，而对于已经基本完成风格切换的A股来说，那是砸出了“黄金坑”。“黄金坑”指的是创新成长新主线的机会，而对于仍高高在上多杀多的补跌品种来说，效果等同于美股。

大盘受利空影响大幅低开下杀后整理反弹，创业板表现出强者恒强特征，市场加速向科技创新成长切换信号更加明确。TMT板块稳步反弹，继续释放牛市要到来的信号。对于A股来说，主导投机的力量一直想砸出个大"C",但迟迟没有出现，现在特不靠谱帮助实现了“C”浪性质的下跌，这意味着做空动能的最后释放。因为最坚定的做空力量预期也达到了，市场也就离全面转强不远了，这正是今日下跌的实质所在。

“黄金坑”底有望在下周出现，后会出现跑步进场抄底的机会，这说的是中小创为代表的主线板块，不是指主板。在坑底扫货科技创新成长股，次新超跌股等板块优质筹码，不理会指数波动，是投资者下周的主要任务。