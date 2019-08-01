创新成长主线有望强者恒强 (2019-08-01 15:13:55)

在股市投资，一定要坚持大方向。在此基础上要跟上主力资金步伐，参与主线龙头板块才能获取更好收益。这里说的主力资金既有大机构，也有游资主力。



相信一直看本博的朋友都清楚，近期反复给大家强调的就是要向创新成长主线切换，还有券商和消费电子，并在7月3日开始连续提示三天白酒等白马板块诱多做头的风险。从近期盘口来看，市场正是如期向科技创新成长主线切换，这才是符合未来方向的真正主线。之前很多抱团白酒等防御品种的策略表面看是对的，实际上A股不成熟错配的结果。市场正在走向成熟，资金最终流入科技主线是必然结果。随着市场风险偏好提升，科创板上涨效应正在改变投资者散户思维，并提升主板中的科技成长股估值，因而在近期出现了创新成长主线局部走强的现象。今日创业板指数收红，这是这种转换的结果，完全转换成功了牛市就会步入加速上涨阶段了。

创新成长主线后市有望强者恒强，而仍把炒作过过高本应用于分红的白马股当成所谓“核心资产”的机会，如不及时调仓后市会遇到多杀多，虽然有可能以钝刀割肉模式进行了，虽然白马股调整到位后还会上涨，但会错过本轮牛市最赚钱的板块。向来如此，抱团的防御品种在熊市弱市很牛，在牛市则会很熊。

对于投资者来说，到了围绕创新成长主线甩开膀子加油干时候了。在回避白马补跌和垃圾股的前提下，要敢于坚定做多创新成长主线品种，就是当前最佳选择。

股市开始重归本源，资金流入符合国家产业发展方向，符合未来成长性好的行业，这样的市场才是真正健康的市场，是成熟的市场。单纯看估值抱团的炒股思维，很幼稚是机构散户化的表现，是制度性因素所决定的，这一点得改。

指数不用考虑太多，就是消化白马补跌。投资者现在开始，要看中小创或者是深成指，对于主板，让抱团和做期指对冲的资金去折腾吧。折腾不几天了，打压指数抢成长是今日盘口主线特征，这意味着主板指数向下空间有限，而中小创强者恒强独立上行几成定局。