在上周五结束连阴调整收阳之后，今日大盘先走一步低开向下加速探底过程，再持续上攻，下午持续技术回落，尾盘温和上收，最终收出金针探底小阳线，且成功收复了半年线。



从盘口来看，市场走势相对温和，量能未现明显放大。这种走势一方面是空头衰竭，另一方面是做多动能正在蓄积的结果。市场继续进行风格切换，今日国产软件和券商板块走强，符合市场向成长主线和科创受益主线切换的方向。

技术上大盘已经具备逐步走强的条件，全面转强需要有效放量收复3000点整数关，以明确突破这一重要点位区间整固完成。与此同时，新主线需要持续发力，综合来看，离科创板正式开板时间节点越近，科技 创新主线越有望发力，国产软件走强这只是开始。

目前操作很简单：回避诱多派发板块，主要是一些炒股脱离基本面的白马股，一旦出实质利空，因处于高位补跌风险很大。而且，这些股都是融资融券品种，一旦主力反手做空，往往补跌空间很大。机构有对冲手段，普通投资者无法对冲做空，因此，追高这些板块风险很大。还有垃圾股也不要碰。在此基础上，重点关注之前反复强调的科技创新成长+券商+消费电子等主线股。