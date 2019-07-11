大盘突破60天线后整固，本是确认3000点一带突破有效性，但因短线利空因素影响，大盘破掉了短中期支撑，走出了连阴回调走势。这种走势挖坑无疑，后通常会出现放量长阳包容连阴缩量调整的空间。



市场大趋势确立的前提下，短线会因突破扰动因素暂时改变趋势，但最终都会回到主趋势之中。就象四月中旬开始的正常技术回踩，本应踩到60天线到位，但受MYZ影响多调一些空间，不会改变平台整理构筑底部的整体演变。对于投资者来说，能看清短线波段的本质，操作就会更从容更淡定更理性，也就不会出大方向错误了。

近期市场风格切换有序时，且今日盘口在加速的迹象。连阴缩量一般不会超过七个交易日，如有利空就可以提前启动。投资者在立足市场基本面和技术面分析基础上，要关注消息面变化。周四美是否降息是看点：降了，明日大盘就可以高开收阳；不降，按自身技术最多调整到下周二，后包容性上稳值得期待。国内有7月15日时间窗口，还有一个是就科创板22日正式开板，在此之前，受益科创的券商和创新成长的中小创的科技主线整体启动是值得期待的。