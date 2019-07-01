在周末大利好影响下，周一大盘高开上攻后强势整理，量能有效放大，成功突破了生命线收阳，当时向上跳空缺口未补。



技术上大盘现多重积极信号，包括空中加油、凤尾开花、岛型转和“老鸭头”等多头技术雏形出现，KDJ、MACD和ZJTJ指标均向强势区钝化，这些都是大行情有望持续展开的信号。因基本面利空出尽，消息面有降准和未来降息预期，市场总体向上延续凤尾开花三浪主升是理性预期。这种主升行情，真正的长线价值投资策略最赚钱。

因市场快速启动，短线获利盘需要消化，前期3056点一带的压力需要消化，今日跳空缺口还需要确认突破有效性，短线跟风盘获利兑现，以及大主力主导慢牛需要等多重因素存在，大盘突破后还有整固要求。整固应该不会超过三个交易日，后持续上扬收复之前失地拿下3288点属于自然。

市场将现交易性赚钱机会，如果投资者之前因为二浪回调出局，或进行短线波段高抛后，应注意及时回补而不是逢调减仓，否则踏空主升的概率很大。

需要指出的时，券商板块随时上涨估值提升，空头想利用中信建投做空空间不大，因为券商目前整体估值已经近20倍，而中信建仓估值26倍左右，回落和补涨总体很快将趋近。