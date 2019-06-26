在大盘蓄势准备突破60天线的之时，两个利空“恰当”的了现。一个是涉及三大行的利空，盘后被证伪；另一个是中信证券准备清仓式减持中信建投的股价，这是实锤的利空。



这两个事件都不是孤立和偶然的，而有在关键节点不早不晚有意释放的“利空”，其目的只有一个：那就是有做空力量想做空股市。其打击的重点正是金融板块，而其中的中信建投则是本轮行情龙头风向标之一。市场做空还是做空都是正常的，但利用媒体的力量进行打压是有操纵之嫌的。当市场真正走牛时，是不惧任何利空的，因为每次回调都是为了更好上涨，回调给增量资金带来机会。

目前来看，大盘不具备持续做空的条件。中信建投跌几天就会企稳，而银行块明确处于主升攀升阶段，是砸不下去的。不仅如此，双雄已经开始出现转强拐点，不知做空的资金为何非要在此时做空。从技术角度来讲，主导投机的资金总体再做一波大“Ｃ”。这种投机思维随着六月结束已经失去了“钱紧”的时间节点，而实质利空就剩下ＭＹＺ那点残羹剩饭，是掀不起大浪的。大盘今日盘口已经呈现该跌不跌的强势，这种市场最保守维持横盘，有利好则会直接向上突破。

近期蓝筹开始出现休整的迹象，这不是坏事，有利好市场实现风格切换，那就是上一波的创新成长主导，当时的5Ｇ龙头翻十倍之多。不出意外的话，七月开始，创新成长主导将卷土重来。其运行逻辑将跟科创新正式推出有关。

对于投资者来说，如果您秉承价值投资，中长期持股白马股的策略是不用变的。对于趋势交易者来说，新一轮赚快钱的机会又要来临了。如果做空主力真的砸出小“Ｃ”，那将是本年度是做梦都想拥有的黄金坑铲底机会。