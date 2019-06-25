每次回踩都是低吸机会 (2019-06-25 15:12:06)

周二大盘先探后收，主要是完成技术背离修复，顺势进行洗盘。大盘收盘在5天线之下，反弹趋势仍然完好。不仅如此，只要大盘放量有效突破60天线，就会形成技术性的“凤尾开花”。



从盘口可以看出，做空动能仍然是短线投机炒作品种。这种炒概念的个股，涨得快跌得也快，对于投资者来说，如果不是短线波段高手，最好不参与。相比投机炒作，真正的主线股尤其是价值投资主导的龙头股，呈现出稳步上行强者恒强的特征，这一类个股拿的时间越长，未来会赚得越多。

很多个股都处于大三浪主升初期，对于二浪调整 结束放量启动三浪的个股，投资者要积极参与。但要注意不要盲目追高短线上涨过快品种，以有效回避短线风险。大盘蓝筹尤其是一些白马股股价已近天花板块了，这一类个股有追高风险，不可不防。

券商板块仍然主导行情，这一板块后市是要过二浪最高点的，目前来看远未到谈出货的时候。而对于创新成长尤其是5G板块，仍可借技术回踩参与。消费升级侧重消费电子，但白酒虽好，但到了不要贪杯的时候了。当年提示大家抄底白酒股，现在有必要提示大家这一板块风险。