如果说要选关键节点全世界最二的股市，相信中国的投资者绝大多数都会选Ａ股。同样的利好，美股长阳、日经长阳，全世界股市长阳之下，Ａ股仍然高开低走萎的不象样子。当然，这只是开玩笑，只是让投资者盘后释放一下情绪，但股市操作需要理性，一笑了之后仍然要客观看待市场。



那么，Ａ股为何关键节点总是掉链？其主因是跟Ａ股市场结构有关，跟散户主导、机构散户化有关，更跟套利资金运作有关。这一点之前分析过，中国股市在股指期货这一衍生品相关产品设置上是有明显缺陷的。把本来应该发挥对冲功能为主的股指期货变成了双向投机的工具，这样的工具运行的结果会放大投机，但可以起到绞杀中小投资者的效果。

不说太多了。受中美首脑通电话利好刺激，Ａ股大幅高开，后震荡回落整理，最终收出上涨27点的“长阳”。两市共有超80只个股涨停，跌停没有，市场赚钱效应明显。权重蓝筹高开低走，尤其是金融板块的持续回落压制指数。因大盘收盘点位离5天线还有缺口空间，这个“基差”套利资金不会放过的，因此，明天大盘还有回踩5天线过程，后通过ＥＴＦ回转大盘会开始向上反弹直到新背离“基差”出现后才会再度回调。大盘回踩到位后，后市沿5天线稳步上行为合理预期，但前提是金融板块尤其是券商结束压盘转强才行。最受益金融市场改革创新的券商板块走弱，只能从操纵角度理解。

对于大多数投资者来说，没有对冲工具，类似今天这种高开低走除高抛后再低位回补，没有更好的办法，但这种短线操作是非常 容易踏空的，因此，最好的办法还是中长线持股策略最赚钱。今日盘口呈现出明显不赚指数却赚钱的现象，这是大主力资金压力和赚钱热点迭现的结果，是大底的正常现象。对此，投资者应该从容看待指数波动，坚定持有主线成长股不动摇即可。

大盘月底前收复3050点的概率明显增大。