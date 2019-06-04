散兵坑后市会快速填平 (2019-06-04 15:07:48)

在股市，对于新手来说，通常会被诱空诱多洗盘之类走势所迷惑，从而成为“韭菜”被 反复收割。之所以会如此，主要是任何一轮行情正式展开前，都会有一个对投机跟风资金清洗的过程。相比急跌洗盘来讲，连阴缩量诱空挖坑走势更折磨人，但往往意味着调整要进入尾声了。

大盘区间整理收复5天线后没有选择直接向上突破，反而向下缩量连阴回踩，这正是标准的诱空挖坑走势。从时间周期来看，创业板已经四连阴了，技术上应该在本周三结束调整，周四或周五走强反转是常态技术演变。主板相以强势，银行板块已经技术上持续慢步走强，券商主导诱空也有望在周三结束，后走强主导反转也是常态演变。

诱空下探的空间，通常也叫“散兵坑”，因为这个挖坑过程中，主要是散户资金割肉离场为主，而主力资金借机收货，这一点也同近期外资入场但指数也县征符合。

在诱空挖坑末期，适当回避恶炒补跌品种前提下，捕捉机会是赚钱要点。“散兵坑”一旦结束调束，通常会出现快速放量收复失地填平坑的过程，对此，投资者应做好准备：单边长阳出现之时就是反转填坑之时。