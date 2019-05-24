大盘横盘整理已经14个交易日了，目前处于调整尾声，短线存在诱空挖坑和直接启动两种选择，后慢牛启动确立无疑，这是目前盘口应明确的要点。



从本周大盘走势来看，市场利空之下仍能在半年线之上运行已属不易。市场的做空动能主要来自于概念炒作后补跌品种，而金融板块整体企稳是封杀大盘向下空间的决定性力量。

银行板块整体开始转强。以工行为例，自本月中旬10日开始，连续攀升后，今日收复了60天线，技术上已经具备向上继续运行主升的条件。而ST板块连续杀跌后，做空动能也基本释放差不多了。短线分化股快速调整三五个交易日也会基本到位，这样的话，大盘下周很可能出现放量走强的机会。因此，从中长线二次上车的角度来讲，很多个股会出现扫货走势，对此投资者到时要注意盯盘跟进。

主力资金扫货的品种，仍将是创新成长+券商+消费升级主线，这一点不会变。对于坚定扫货走势出现的时间节点，14个交易日以后随时会出现。因为过早判断时间节点属于没事找抽，在此就不预测了，让市场走出来再说吧。

MYZ影响已不必再考虑太多了，今日大盘利空不跌理应视为利空出尽，后市即使再有摩擦，对市场也不会产生大的影响。相反，每次利空引发的回调将带来更多的资金入场。





