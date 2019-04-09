创新成长主线将贯穿全年 (2019-04-09 14:47:25)

自去年中期以来，本博就确立新一轮行情三大主线：创新成长+券商+消费升级。创新成长是针对当时大多数过度乐观盲目追捧白马蓝筹的，而创新成长板块却砸出罕见机会，再基于经济转型升级预期而确立的。券商板块则是通过盘口，发现以西部证券为代表的券商板块，自当年6月20日开始有大主力资金耐心吸筹而确立的，后来才有科创受益逻辑。消费升级也是基于转型升级逻辑的。



事实证明，这三大主线正是本轮行情最赚钱的主线。近期强周期品种开始启动，很多投资者问是否会切换到新主线。对此个人认为，强周期品种不具备发动中长期大行情的条件，只能是阶段性的。即使是有强周期品种走强，也是同创新成长和重组并购有联系的。比如汽车板块走强，一定是跟新能源或自动驾驶主题结合的。因此，从政策面和经济基本面等诸多因素决定着，前述的三大主线仍将是未来主线，且有望贯穿全年。对于投资者来说，应该咬住真正的主线不放松，避免过早下车才是上策略。

当然，随着行情不断深入，还会有更多的板块持续走强，这就是牛市，赚钱机会是多多的，属于给点阳光都灿烂性质，因此，只要投资者不踏空，最终都有得钱赚的。

对于指数这两天的回调，昨天给大家分析的很清楚，是本月中期应有的回踩性质，不要因此盲目过度看空。一般牛市洗不过三，从昨天开始的短调，周四前转强是大概率的事。关键是操作，一是要拿住股，二是要拿对股，跟上主线才能大赚。