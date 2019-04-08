刚跟《人民日报》学了个词，叫“风鹏正举”。这个词用在当前的大盘，那是非常的贴切。



自上周五大盘拔地起后，总体是处于空中加油状态，但由于连续上涨短线产生背离，今日在外围利好刺激下高开上攻，在3288点创新高后回落，上午尾盘开始诱空杀跌，意在回补当日向上跳空缺口，下午在3211点遇支撑上收，尾盘转强放量上攻，总体走势干净利落没有灰。

大盘盘中回落，就是消除短线背离，就这么简单，其它定性都是错的。上周五跟大家分析过，大盘在本月中旬会有回踩要求，是上车的机会，今日这种回调也是这个范畴。大盘后市还有整理要求，如同大鹏在低空盘旋蓄势，后将扶绕直上，这就是牛市：每次回调都是为了更高，更高。

操作上仍然要持股待涨为主，顺应牛市上涨大趋势。在大盘没有出现明确头部信号之前，继续不言顶捂股以获取更大收益。

后市大盘即使“盘旋”，区间也是3000-3300点，以3150点为中枢蓄势后，将迎本年度更大主升，这才是合理预期。

没事复盘看看美国股市，想想十年黄金的股市是怎么运行的。同样以股市为资金池，中国股市没有理由不也必然会十年走牛。其实，现在的上涨不算什么，真正的动因是市场本身超跌，在没收复3500点之前都是在估值修复，而后的溢价上涨，同经济基本面转型回升相区配，那才是真正的涨个不停的大牛市。