加载中…
正文 字体大小：

牛市不言顶捂股最赚钱

(2019-04-04 14:55:43)
标签：

抄底

底部

股票

牛市

健康

 分类： 实战交流

     牛市不言顶，这是一个常识，但实际上大多数人却忘记这一点。

     大盘从2440点上涨到现在，空间上已经超过30%，这是牛市确立的标志。大盘涨了这么多，但很多人踏空本轮行情。之所以如此，跟想当然幼稚想改变趋势，从而固执错上加错有关。很多投资者学到的技术是伪技术，却每天热衷自得其乐，拿真金白银在股市里交学费。本博炒股多年，没听说过有天天顶背离，日日高低点的盈利模式，这绝属扯淡。大多数投资者之所愿意搞这些，就是投机思维主导根本不会炒股结果，这在股市赚钱是很难的。好话逆耳。

    当牛市到来时，即使是阶段调整，都是上车机会。在牛市最赚钱的，一定是从底部一直捂到最后。投资者可以回头看，如果不是频繁操作，一直持有收益会很可观的，翻倍不难。大多数投资者操作策略过于短见，最后最后悔的恰恰是现在不认同的捂股策略。其实，对于机构和炒股高手来说，看这些幼稚的投资行为是很可笑的，但资本市场就是这样，有大鳄也有韭菜。 

    今日大盘再创新高，在创新高中震荡整理充分。市场在不断消化压力上攻，走势很健康，上涨趋势仍将延续。本月中旬会有技术回踩，那将是下一轮主升前空头又一次纠错机会，对于踏空的投资者来说，不要再错过了。

    牛市确立以后，不要期望大跌建仓的机会，择机低位潜伏主线品种捂股最赚钱。今日盘口开始业绩增长板块主导行情，这是市场开始向中期发展的信号。对于新启动的化工、军工等板块个股，可同步参与。

    会有投资者从2700点一直踏空到4700点，这不是笑话，而会成为现实。

牛市不言顶捂股最赚钱

喜欢

0

阅读 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有