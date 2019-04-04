牛市不言顶，这是一个常识，但实际上大多数人却忘记这一点。



大盘从2440点上涨到现在，空间上已经超过30%，这是牛市确立的标志。大盘涨了这么多，但很多人踏空本轮行情。之所以如此，跟想当然幼稚想改变趋势，从而固执错上加错有关。很多投资者学到的技术是伪技术，却每天热衷自得其乐，拿真金白银在股市里交学费。本博炒股多年，没听说过有天天顶背离，日日高低点的盈利模式，这绝属扯淡。大多数投资者之所愿意搞这些，就是投机思维主导根本不会炒股结果，这在股市赚钱是很难的。好话逆耳。

当牛市到来时，即使是阶段调整，都是上车机会。在牛市最赚钱的，一定是从底部一直捂到最后。投资者可以回头看，如果不是频繁操作，一直持有收益会很可观的，翻倍不难。大多数投资者操作策略过于短见，最后最后悔的恰恰是现在不认同的捂股策略。其实，对于机构和炒股高手来说，看这些幼稚的投资行为是很可笑的，但资本市场就是这样，有大鳄也有韭菜。

今日大盘再创新高，在创新高中震荡整理充分。市场在不断消化压力上攻，走势很健康，上涨趋势仍将延续。本月中旬会有技术回踩，那将是下一轮主升前空头又一次纠错机会，对于踏空的投资者来说，不要再错过了。

牛市确立以后，不要期望大跌建仓的机会，择机低位潜伏主线品种捂股最赚钱。今日盘口开始业绩增长板块主导行情，这是市场开始向中期发展的信号。对于新启动的化工、军工等板块个股，可同步参与。

会有投资者从2700点一直踏空到4700点，这不是笑话，而会成为现实。





