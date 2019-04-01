周一大盘高开高走，创日内新高后强势整理，尾盘再度放量上攻，走势流畅。两市超150家个股涨停，市场强势赚钱效应明显。



这是主升初期常态走势，不要对这种长阳上攻惧涨，这才是刚开始。大盘自3月7日开始到上周五拔地阳线，是构筑了一个上涨中继箱体，这个箱体相当于阶段底部。不会炒股或看空踏空的投资者，会把这个箱体整理看成顶部，从而被洗出局，主力资金则通过箱体整理实现筹码收益和互换。

大盘再创新高后，技术上收复去年高点3587点属于技术必然，这样的话就会出现大V型反转结构，这是大牛市的启动形态之一，未来上涨空间仍然维持之前说过的7400点和12000点的判断。但暂时谈这个目标似乎太远，暂且以3500点为阶段目标位操作为合理。

因大盘初于主升初期，且主导板块的券商三浪主升也刚开始，大盘连阳逼空上涨有望持续一段时间。等临近上方压力区后还会有一波震荡回调整理，那应该是本月中下旬的事，踩到60天线也是技术必然，但那时60天线应该上移至3000点以上了。因此，对于踏空的投资者来说，不要期望市场大调再进是为理性。

炒股一定要顺势而为，不能跟政策方向作对，更不能跟市场运行大趋势作对。看错了要及时纠错，否则踏空主升错过回本和赚钱的机会是会很被 动的。之前反复跟大家强调这一点，现在再次提醒，市场主升阶段逼空比第一浪会更狠。已经布局好的要学会 捂股，捂股最赚钱；踏空的寻找补涨机会，一轮大牛市一定要利用好。

不要再考虑3200点了，那是一层纸拿下指日可待，3500点已成多头新目标了。





