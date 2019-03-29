大盘的实际走势令本人都不好意思，居然真的是本周五拔地而起，真的是券商板块整体发力，真的是诱空后逼空，而且同昨天博文中发的分时运行设想图节奏一样，同预期的高度吻合。虽然属于蒙对，但这是事实，不是吹牛。



上周本博认为本周大盘向上逼空的概率大，当时就有很多人不相信。本周外围利空影响破位下跌，更有很多投资者开始说风凉话，这些对于本人这样的老股民来说不会起任何波澜。对于一个经久资本市场洗礼的老手来说，一切都处于淡定之中。大多数新股民和投资者经验少的投资者，是无法理解为何破位阴是诱空，无法理解为何大盘会逼空。其实，把握市场的大方向的不是那些把自己当成机构的散户，而是顺应经济基本面和政策面的超级长线大主力资金。投资者只要理解主力资金的思维，顺应主力的节奏，就会看明实质从而在资本市场里理性投资，从而分一杯羹。

要不是突发外围利空影响，大盘本周就创新高了，但这样更好。做空动能充分释放后，再向上拓展空间就容易 了。仍然以券商板块为例，本来主导资金就不愿意带着跟风盘上行，想尽包括利空报告一类手法配合洗盘，但就是洗不干净，正好外围利空配合借机诱空就洗下来了，之后反手逼空做多，操作那是相当的成功。

是不是有点象看电视剧的感觉？股市就是这样，当方向明确后，心理的博弈超过一切。包括很多机构投资者对于近期行情不太理解，不知道是坚持贝塔策略还是以阿尔法策略为主。其这个很简单：牛市一定以贝塔策略为主，价值投资的白马股在熊市重质是防守最好板块，在牛市走得会比牛还慢，实际效果就是涨十倍和涨一倍的区别。要想实战效果一样，只能靠规模优势。

机构投资者同大多数中小投资者相比，有一个致命的弱点，那就是转身慢，每一轮主导的行情必须得考虑全身而退的策略，从这个角度来讲，大盘刚脱离底部怎么可能就到此结束了呢？未来大涨到7500点以上是必然的。

今日大盘拔地而起收出长阳后，将开始步入阶段连阳上涨阶段，3200点？那已经不是多头的目标了，下一目标看短点是3500点，稍看长一点是4500点。

之前说过，大行情在后面，空中加油后大盘过去年高点实现年线反转确立大牛几成定局。





