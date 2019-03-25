受美股等外围股市下跌影响，A股大盘大幅低开，反弹上摸5天线后持续回落，量能萎缩失守3050点收出倒T阴线，明日将在20天线一带寻找支撑。



从盘口来看，市场分化较为明显，但两市仍有近百只个股涨停，不到十只个股跌停，市场仍呈结构性行情特征。大盘这种调整，主要释放近期获利盘做空动能。如不是外围影响，今日是有创新高要求的。受美债收益倒挂影响，A股投资者有些反应过度了，过度杀跌的结果加速做空动能释放，反而有利于后市止跌回升。

外围这种影响是短期，大盘向下空间有限。现在大盘的60天线以每天八点的速度已经上移至2750点一带，大盘理论回调的目标很有限。也正因为回调有限，市场仍然以区间整理为主是合理预期。后几个交易日投资者适当回避近期炒作热点炸板补跌风险就可以了，中长线个股趋势完好继续持有没什么问题。大盘的自身运行节奏虽然短线受外围利空影响波动明显一些，消化掉利空后随时会拔地而起。

但不管如何，本轮主导板块之一券商出现明显做空砸盘信号，且大盘失守3050点后，短线适当防一防是有必要的。等后几天企稳再回补就可以了，中长线策略不必理会短线波动。