在股市里投资，一定要有大局观，看得远才能赚得多。炒股过于短见，或过度投机整天追涨杀跌，无论哪个市场都很难赚钱。
股市是一个有诱惑又充满陷阱的地方，往往大多数投资者只看表面不能看到运行的实质，结果投资行为往往盲目冲动又自以为是，结果成为被反复收割
的“韭菜”。不仅如此，平时还会很多非理性投资言论误导，总是跟不上节奏做多了方向。
以本轮行情为例，去年的时候本博明确提示2700点之下是底部的观点，以西部证券为例告诉大家真正的大主力从当年的6月20日就开始入场了。如果投资者真的以此股为看盘依据，那么对底部的理解，对于今年行情的展开都很好理解了。很显然，这一轮行情超级主力资金准备充分，从横有多长竖有多高的角度，就会明白行情的空间不会是现在这么小级别。同样，在去年12月25日开始明确提示大家要敢于重仓甚至是满仓参与市场，在今年1月4日启动阳线出现后，明确提出2019年N型运行第一波行情将展开，目标是3200点。后一直坚定看多，只有到了3月7日开始提示大家要适当谨慎不要追高防市场分化，提出了理论的回调空间并明确实际走势很可能在2900点一带更高拉起，市场将是区间整理。在上周五提出市场有望在本周三重要节点前后短调完毕，短空重新转长多。
这些实战回顾，实际是值得投资者研究的。预期分析同市场实际走势吻合，对于本博来说是侥幸同大主力思维同步，但未来不可能都能达到这种节奏。但就是这种老股民的理性思维，一直看本人博客并参考操作的朋友，将是本轮行情最成功的一族。区别就是能否真正选对龙头，收益差别不同罢了。不但没踏空，反而从介入到短防再重新应对主升，都跟上节奏赚钱就是必然的了。
行情走到现在，尤其是今日大盘单边攀升收阳，逼近前高，这正是“老鸭头”后主升的技术演变。正常情况下大盘将以慢牛攀升的模式开始新一轮主升。应对新一轮主升，一方面要明确这是“最肥一段”特征，强者恒强；另一方面又要操作从简，耐心选好的主线要拿住才行。既不能选错股拿着非主线股死守只赚指数不赚钱，又不能持有的主线股因为别的板块先启动轻易换股出局，这是当前操作的要点。
今日尾盘仍有洗盘动作，那是为创新高准备的。接下来大盘无论是继续大箱体整理延迟主升还是直接创新高启动主升，操作策略均从简持股不变：真正的大涨在后面。
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