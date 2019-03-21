在股市里投资，一定要有大局观，看得远才能赚得多。炒股过于短见，或过度投机整天追涨杀跌，无论哪个市场都很难赚钱。



股市是一个有诱惑又充满陷阱的地方，往往大多数投资者只看表面不能看到运行的实质，结果投资行为往往盲目冲动又自以为是，结果成为被反复收割 的“韭菜”。不仅如此，平时还会很多非理性投资言论误导，总是跟不上节奏做多了方向。

以本轮行情为例，去年的时候本博明确提示2700点之下是底部的观点，以西部证券为例告诉大家真正的大主力从当年的6月20日就开始入场了。如果投资者真的以此股为看盘依据，那么对底部的理解，对于今年行情的展开都很好理解了。很显然，这一轮行情超级主力资金准备充分，从横有多长竖有多高的角度，就会明白行情的空间不会是现在这么小级别。同样，在去年12月25日开始明确提示大家要敢于重仓甚至是满仓参与市场，在今年1月4日启动阳线出现后，明确提出2019年N型运行第一波行情将展开，目标是3200点。后一直坚定看多，只有到了3月7日开始提示大家要适当谨慎不要追高防市场分化，提出了理论的回调空间并明确实际走势很可能在2900点一带更高拉起，市场将是区间整理。在上周五提出市场有望在本周三重要节点前后短调完毕，短空重新转长多。

这些实战回顾，实际是值得投资者研究的。预期分析同市场实际走势吻合，对于本博来说是侥幸同大主力思维同步，但未来不可能都能达到这种节奏。但就是这种老股民的理性思维，一直看本人博客并参考操作的朋友，将是本轮行情最成功的一族。区别就是能否真正选对龙头，收益差别不同罢了。不但没踏空，反而从介入到短防再重新应对主升，都跟上节奏赚钱就是必然的了。

行情走到现在，尤其是今日大盘单边攀升收阳，逼近前高，这正是“老鸭头”后主升的技术演变。正常情况下大盘将以慢牛攀升的模式开始新一轮主升。应对新一轮主升，一方面要明确这是“最肥一段”特征，强者恒强；另一方面又要操作从简，耐心选好的主线要拿住才行。既不能选错股拿着非主线股死守只赚指数不赚钱，又不能持有的主线股因为别的板块先启动轻易换股出局，这是当前操作的要点。