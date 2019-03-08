周五大盘低开反弹后持续下挫，最终收出长阴，失守10天线，下周将向年线一带寻支撑。



大盘今日调整，系两大主因所致：

一是反弹临近3200点一带预期目标区间，市场压力开始增大，投资者兑现愿望增强的结果。对此，昨天盘后已经跟大家进行了分析，操作上要转向谨慎，不要追涨以免遇调整高位站岗。

二是因看空研报致中国人保和中信建投等近期领涨龙头跌停，带动金融板块尤其是券商板块杀跌，做多主线被做空的结果。对于此时公布做空研报，不应是市场行为。正常看空看多无所谓，但此时出台应是踏空资金避免市场继续向上突破造成彻底踏空的一种行为。

市场达到本年度路线图第一波目标位回调是好事不是坏事。但因调整属于券商研报引发，致券商板块自宫式下跌不会持久，因此，投资者不要过于担心。大盘回调后，理论目标区间仍是昨天给大家分析的2600-2800区间，但实际回调空间未必会有这么大，下周在2900点一带止跌企稳反弹可期。

市场还缺一波诱多反弹才能真正调整 ，象今天这种急跌，主要是市场近期太热了，洗洗澡性质，不是真正意义的大调。大盘回调属于本年度二浪性质，二浪调整后，大盘将重新主升龙抬头展本年度最大的慢牛行情。调整时间暂无法确定，从目前走势来看，倾向于二季度调，三四季度主升的预期，具体服从实盘。

操作策略要适当调整 ，由之前的创新成长+券商+消费升级转向侧重创新成长捕捉结构性行情策略上来。回避白马蓝筹补跌和垃圾股回归风险，这一轮行情本来跟蓝筹无关，跟风涨这么多回调让其回归本原有利于后市创新主线强者恒强。

今年年线收复去年失地因市场回调更加确定，运行节奏明确了，最终结果也就基本确定了。淡定操作，二浪之后更大的跨年度大牛市就会真正的到来了。附今年1月2日发的猪年股市路线图。 。

直播回顾： 在3月07日 10:54提示的盈方微涨停，累计涨幅 10.23%。

在3月08日 09:36提示的中国人保大涨，累计涨幅 11.17%。

直播路径：关注本人的微信公众号：gsfy68，盘中定时直播，切勿错过！