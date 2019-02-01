当风口来临，猪也会飞上天。在狗年末期，中国A股红烧狗尾，为猪年行情打下基础。



在过去的2018年，A股持续回调，给投资者带来悲观预期。实际上这是一个凤凰涅槃过程，中国股市从来没有象现在这样干净健康。大难兴邦，当一个国家由大变强之时，必然也必须有一个强大的资本市场，中国股市的春天正是在这种背景下开始到来。无论政策面还是基本面，都决定着中国股市未来会有大发展，也必然会给投资者带来前所未有的真正稳定回报。

市场因狗年的洗礼走向成熟 ，这种成熟是阵痛之后的。利空出尽之后，猪年A股N型上涨几成定局。从技术面来看，大盘月线已经成功站到5月线之上，周线五连阳攀升底背离明显，背驰进一步强化，创业板一阳包多阴强反转，都决定着春节后市场将有望持续走强。监管回归本源股市生态变好，众多针对股市的利好出台或行将出台，经过业绩“洗澡”后上市公司业绩持续增长可期，投资文化和风格开始由价值主导等诸多因素决定着，猪年行情会超预期。

当一个国家人均GDP超过1万美元后，必须也必然会有一个长期走牛的股市出现，这是经济发展阶段所决定的。当生产要素发展到金融一发动全身之时，有远见的人当然会拥抱资本市场，正如当年拥抱房地产一样，是有战略意义的。

在过去的狗年，无论是赚钱还是暂时亏损的，都要淡定，比在股市赚钱更重要的是我们的生活，健康是最大的财富。在猪年，只要投资者坚持创新成长主线，就一定会回本或大赚。