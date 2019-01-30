近期大盘分化明显，在权重蓝筹护盘和局热点活跃同时，业绩地雷引发的杀跌和前期获利盘出逃形成鲜明的对比。这是市场走向成熟的标志，真正的优质品种涨个不停，垃圾股估值回归同步进行。



今日大盘冲高回落收阴，仍是技术修复范畴，对于这种回调，投资者不必过于担心，操作上应明确以下五个要点：

一是要等明确的信号，包括外围因素和国内利好预期等。

二是要明确同样是 下跌，有些个股的下跌是最后挖坑性质，对于基本面没什么问题却无量下跌的个股，要分清是诱空还是真的实质下跌。近期很多上市公司商誉计提，其快速释放利空后会有资金撬板放量扫货的。一切都是为了未来行情做准备，这是有预谋的有意做空绞杀，意在砸出空间。

三是要明确节前挖的黄金坑，节后有望 快速填平，道理很简单，充分快速释放利空之后易现强反弹，所谓利空出尽是利好，因此，不要在盲目调整末期盲目杀跌。

四是明确大盘在如此强分化大面积个股跌停的背景下明显缩量，做空动能正在衰竭信号出现，对后市不必过于悲观从而非理性杀跌。

五是明确节前只有两个交易日了，择优质个股持股过节但不宜再开新仓，等节后再说为好。

大盘挖雷结束后，很可能会放量向上突破，这就是股市，在人气最低迷之时，往往是机会最好之时。侧重中长线投资思维操作，就不会因短线过度投机而无所适从。股市越来越成熟了，估值10倍左右的市场，投资价值将因过度杀跌而出现更大机会。

无论从哪个角度讲，股市节前还欠股民一根长阳！ ​​​​