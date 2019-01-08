周二大盘区间窄幅整理为主，最终收出缩量星，量能萎缩。



从盘口来看，5G为代表的主线成长股继续呈现强者恒强格局，军工板块属后起之秀，盘中略有分化但属消化短线获利盘性质。下午有热点启动，汽车板块异动意味着消费升级之车联网板块很可能会在近期走强。市场总体是一个蓄势整理热点开始扩散反弹正在向中期发展。

券商板块今日主导蓄势，意在为后市向上放量突破做必要技术准备。操作上投资者仍要立足捕捉结构性机会，坚持创新成长+券商+消费升级组合再兼顾新启动热点就可以从容操作了。不要过于短见，少赚就跑，要明确主线品种一旦启动不会轻易停下，只要不追高短期上涨过高的股，就不会有大的短线风险。要明白，主线龙头不倒结构行情就不会结束的道理，服从趋势争取收益最大化。

大盘今日整理是及时的必要的，两根线上星通常后面会有放量长阳。放量长阳一旦出现，就是趋势确立性质，操作上应继续持股待涨。需要提醒大家的是，很多投资者手中个股不是当前主线龙头，看到别的股涨得很猛受不了割肉换股，这是要注意的。如果你持有的是成长主线股，就不要轻易换股，否则当前盘口很多个股会因资金扫货快速涨停，而追进的个股反而易短调，这样会很被 动，因此，不短线折腾耐心持股配合主力拉升才是明智的。