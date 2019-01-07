一个成熟的市场，不会动不动暴涨或暴跌。对于这个观点，A股的投资者可能表示不服。之所以不服，是因为不成熟的投机主导的市场，投资者形成普涨赚钱的思维，这种思维主导的投资行为大多数是非理性的，跟风性质的热衷短线追涨杀跌为主要特征。



“韭菜”因此而生，主导市场的主流资金按照自己的既有策略主导上涨和下跌，边实际自己的投资目标边收割“韭菜”就是这个原因。实际上在一个有效的市场里，最终赚钱的策略一定价值主导；而在非有效的市场，价值投资也会赚钱但趋势投机也同样赚钱。无论哪种策略，其实投资者如果真正弄明白了，就应该明白，所有的策略最终都归结到资金驱动。因此，只有永恒的坚持主线策略才能在股市中不断掘金，“韭菜”之称与你无缘。

市场真正成熟了，靠博指数普涨赚钱就很难了。投资者要想赚钱，一定要从基本面、政策面、心理层和行业成长性等多方面研究，在此基础上跟上主流资金主导的主线板块，坚持价值投资为主适度投机为副的原则，才能在越来越成熟的市场赚钱。

很多投资者可能对近期行情不太理解，为何指数频繁下跌，但5G板块却涨个不停？对于总想等到指数最低点再抄底的投资者，必然会踏空5G板块主导的结构性行情。之所以如此，是因为现在市场真正趋于理性，只有实质行业成长好的因素和实质的中长期利好政策支持的板块，主流资金才会参与，不理会指数。这就是为何从去年6月20日开始，指数频创新低而主线板块个股涨个不停的原因 所在。

强者恒强的结构行情更健康。昨天的大涨是市场本身因素主导，今日的上涨也跟降准有关系但关联不大，之所以上涨，是市场基本跌透了，做空动能基本出清，市场上涨也就必然了。当前，基于经济转型的创新成长+消费升级+国企混改仍是最基本逻辑所在，因此，5G为代表的创新 成长，包括未来延续梯队板块物联网、人工智能、芯片软件、光缆、原材料以及解决方安案等板块强者恒强仍将延续；基于创新受益和开放市场、局部牛市的券商板块，补涨的次新股和军工板块，补短板的基建板块，还有土地流转等受益板块等，都有坚实的中长期成为主线板块的基础，这些机会的捕捉才是最关键的，比猜指数更有意义。