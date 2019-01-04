炒股要有大局观。看得越远，投资越会成功。

一方面要对经济基本面和政策面有深刻理解，一定要服从国家经济发展方向和政策取向，绝对不能反着来，要对未来和股市有信心；另一方面对风险要有理性认识，不能简单从众。在大顶区间过于乐观，在大底区间过度悲观，都炒股大忌讳。前者要及时出逃，后者要敢于大胆抄底。

这个底部不是简单理解为指数，而是主流资金参与的品种。绝大多数投资者对于经济方向和政策取向把握，对未来经济发展最受益成长最好的行业都难以精准把握，但是超级大主力资金有信息优势和超强的研究能力，其布局的品种，一定是中长线性质，能够保证资金从容进场又从容派发。基于此，去年6月20日和10月19日两个时点资金持续流入的品种，一定就是主线股，投资者可以从个股形态进行把握。

今日大盘正是走出不破不立的走势，最终收出放量长阳。这根阳线收出，正是券商等前期主线品种主导的结果。大盘收阳后，技术上有望开启今年N型运行的第一波上涨。券商已经具备率先走牛的条件，将同创新成长主线一起带动股市上行。N型运行，既有经济基本面因素，又有股市自身技术因素所决定的。总体会如此，实际运行不会出大格。

无论如何运行，今年股市开启牛市元年有望实现。从空间上来看，N型第一波上涨应属确立底部性质，其空间有望达到3200点一带。对于投资者来说，接下来操作很简单，那就是持有创新成长主线股直到3200点再说就可以了。

没事看看手中个股，是否是“6.20”和“10.19”品种，如果是就是主线股后市就会涨个不停；如果不是，应考虑调仓或找新启动机会。

昨天说过，大盘破掉2449点就会出现满仓机会。今日走势，明确了这一点，但应定性为阶段性质，符合N型运行的第一波性质。、





