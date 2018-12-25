今日是年底结算最后一天，今天之后，新的做多力量有望出手。



从盘口来看，大盘借外围利空先低开下探继续诱空，在前低附近获支撑后持续反弹上收，创新成长主线持续走强，大盘收复2500点后冲高蓄势，尾盘再度上攻，量能有效放大，大盘最终收出金针探底阳线。

这根阳线收出，有强烈的转强信号。这是市场诱空结束的标志，预示市场有望开始止跌转强，操作上投资者应大胆做多。昨天说过，诱空后首阳，是可以重仓基至满仓杀入的。当然，实际操作不能轻易满仓，这样说只是为了强调当前的市场价值 。

近期盘口有一个很明显的特征，那就是成长主线品种在指数诱空同时逆市走强，很多个股已经开始出现加速拉升的信号，这实际上意味着主线股已经步入中段主升阶段的，最好的抄底机会早已失去了。而第二梯队品种仍有机会，投资者不可再错过了，否则只能在后市跟涨。

操作上当前要明确以下几个原则：

一是明确行情结构性质，非主线成长股不碰，主要是5G、物联网、创投等新兴产业符合国家政策受益方向品种等，暂仍回避白马补跌股和垃圾股，还有强周期资源类板块等。

二是明确趋势为王，原则上参与底部构筑时间较长，尤其是小阳慢慢攀升出底部，主力资金介入较深的中长线品种，不盲目参与短线投机。

三是要敢于重仓参与。当前诱空末期，过于犹豫反而会错过大机会。

四是及时调仓换股。对于以往以价值投资名义炒蓝筹的逻辑一定要转为基于创新成长+消费升级主线，不要以为炒创新成长是投机，实际上恰恰相反，僵化固守蓝筹补跌不是价值投资，参与价值 成长才是最理性的的投资。

五是明确无论哪种投资逻辑，最终都得落到资金推动和事件推动，因此，操作上一定要注意研究量能配合情况，分析启动事件是否具备中长线价值，这样才能选到真正未来涨个不停的个股。

六是不把精力用于对诱空末期短线震荡算命上，而是应借诱空捕捉机会。基于中长期估值理由布局，比研究短线指数波动涨跌扯淡更有实战意义。

七是布局好后不要着急涨，而是耐心持股，静待大盘转强，不仅如此，持续的利好出台也是值得期待。