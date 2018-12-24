在股市，尤其是中国股市，通常都会在牛市末期因过度乐观而产生泡沫，从而产生大的风险；而在熊市末期，往往会因为过度悲观而出现大机会，现 在的A股就是这样。



现实中有很明显的对比：做头后步入熊市初期的美股和筑底后的A股。这两大股市，前者投资者应以回避风险为主，任何反弹都是出逃机会，直到做空动能出清，万点大跌并不过分；后者则应以寻找机会为主，任何短线回调都是加仓机会，直到行情启动，万点大涨并非神话。

在明年经济主基调因经济工作会议定调之后，投资者当前要做就是要坚定介入主线品种，这些品种正是之前反复给大家强调的基于创新成长主线的5G、物联网等主线和基础消费升级等，而现在的诱空阶段，正是布局的良机。投资者可能意识不到，银行板块下跌一方面是主力打压指数用来诱空；另一方面是对未来非对称降息时挤压银行收益空间，从而减轻企业成本逻辑反应。这种背景下，估值 低的银行没有下降空间等消化掉利空后企稳，而在打压中被主力资金耐心吸货的主线品种就会快速启动，一直涨个不停了。

大盘诱空本周随时会结束，留给投资者最好的建仓机会真的不多了。真正的主线品种早就在指数诱空中越涨越高了，而第二梯队品种的最好布局机会也正在失去，仍然过度悲观看空空仓的投资者，一定要有准备不要错过机会，这是一个老股民在历史大底部区间的忠告。