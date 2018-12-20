近期大盘缩量调整，技术上已经处于尾声。在此背景下，消息面有美联储加息靴子落地，中国央行定向降息影响，大盘今日总体是一个缩量区间窄幅震荡走势。



在调整末期诱空阶段，投资者正确的操作上借回调大胆建仓而不是配合诱空割肉。尤其象今天这种盘口，机构用银行来砸盘，这是明显打压建仓手法。通过银行砸盘，借机吸纳成长主线优质筹码是今日盘口震荡的实质。

通常来讲，只有做空动能衰竭，机构打压不动了才会动用银行板块砸盘，而投资者最不用怕的就是调整末期银行砸盘。道理很简单：银行的估值决定其向下没有大的空间。因此，银行砸盘打压建仓之后，这一板块后市将因更多战略价值投资者参与银行反而成为做多主力。

那么，该如何应对主力资金打压建仓？正确的方法就是不用理会砸盘，它砸它的盘，同时借机低吸未来主线品种，坚定拿货。如果已经布局完了，就安心持有，手中个股即使是用短调也没事。

银行砸盘加速市场底部的形成，从时间周期来看，留给投资者最好的加仓机会应该越来越少了。从左侧交易角度来看，应该不会超过三天。